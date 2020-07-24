Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI YAYIN
TFF 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı Manisa FK ile Sancaktepe FK arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 2. Lig'de play-off heyecanı sürüyor. Beyaz Grup yarı final karşılaşmasında Manisa FK ile Sancaktepe FK, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER
Manisa FK: Ömer, Mehmet, Salih Zafer, Ali, Erhan, Onur, Nizamettin, Sertaç, Umut, Abdurrahman, Serdar
Sancaktepe FK: Emre, Mert, Ozan, Erdinç, Muharrem, Hamza, David Deniz, İrfan, Can, Halil İbrahim, Melik
MANİSA FK - SANCAKTEPE FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa FK ile Sancaktepe FK arasında oynanan TFF 2. Lig Beyaz grup yarı final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 22:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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