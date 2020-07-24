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24 Temmuz 2020, Cuma
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Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI YAYIN

Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI YAYIN

1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı Manisa FK ile Sancaktepe FK arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

2. Lig'de play-off heyecanı sürüyor. yarı final karşılaşmasında Manisa FK ile Sancaktepe FK, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER
Manisa FK: Ömer, Mehmet, Salih Zafer, Ali, Erhan, Onur, Nizamettin, Sertaç, Umut, Abdurrahman, Serdar

Sancaktepe FK: Emre, Mert, Ozan, Erdinç, Muharrem, Hamza, David Deniz, İrfan, Can, Halil İbrahim, Melik

MANİSA FK - SANCAKTEPE FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa FK ile Sancaktepe FK arasında oynanan TFF 2. Lig Beyaz grup yarı final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 22:10
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