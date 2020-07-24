Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK | MAÇ SONUCU
TFF 2. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da devam etti. Antalya'da oynanan Beyaz Grup yarı final maçında Manisa FK, Sancaktepe FK'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Nizamettin'in golüyle kazanan Ege ekibi, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Tuzlaspor ile Manisa FK arasındaki 2. Lig play-off finali 28 Haziran Salı günü 21.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.
TFF 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşmaya devam ediyor. TFF 2. Lig play-off turunda finalin adı belli oldu. Antalya'da oynanan Beyaz Grup ve Kırmızı Grup yarı final maçlarının ardından Manisa FK ile Sancaktepe FK rakiplerini mağlup ederek finalde buluştu.
MANİSA TEK GOLLE FİNALDE!
Beyaz Grup'ta oynanan yarı final maçında Manisa FK ile Sancaktepe FK Titanic Mardan Stadyumu'nda karşılaştı. Manisa FK, Nizamettin'in 66. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılıp final biletini kaptı. 19. dakikada penaltı kazanan Sancaktepe'de vuruşu kullanan Hamza Ok, kaleci Ömer'i aşamadı.
DEV FİNAL 28 TEMMUZ'DA!
TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Tuzlaspor ile Manisa FK arasındaki 2. Lig play-off finali 28 Haziran Salı günü 21.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 01:15
- Antalyaspor - Galatasaray maçından kareler...
- Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...
- Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...
- Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"
- Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.