Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşmaya devam ediyor. TFF 2. Lig play-off turunda finalin adı belli oldu. Antalya'da oynanan Beyaz Grup ve Kırmızı Grup yarı final maçlarının ardından Manisa FK ile Sancaktepe FK rakiplerini mağlup ederek finalde buluştu.

MANİSA TEK GOLLE FİNALDE!

Beyaz Grup'ta oynanan yarı final maçında Manisa FK ile Sancaktepe FK Titanic Mardan Stadyumu'nda karşılaştı. Manisa FK, Nizamettin'in 66. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılıp final biletini kaptı. 19. dakikada penaltı kazanan Sancaktepe'de vuruşu kullanan Hamza Ok, kaleci Ömer'i aşamadı.

DEV FİNAL 28 TEMMUZ'DA!

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Tuzlaspor ile Manisa FK arasındaki 2. Lig play-off finali 28 Haziran Salı günü 21.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.