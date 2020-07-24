Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK | MAÇ SONUCU

Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK | MAÇ SONUCU

2. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da devam etti. 'da oynanan yarı final maçında Manisa FK, Sancaktepe FK'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Nizamettin'in golüyle kazanan Ege ekibi, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Tuzlaspor ile Manisa FK arasındaki 2. Lig play-off finali Salı günü 21.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşmaya devam ediyor. TFF 2. Lig play-off turunda finalin adı belli oldu. 'da oynanan ve yarı final maçlarının ardından Manisa FK ile Sancaktepe FK rakiplerini mağlup ederek finalde buluştu.

MANİSA TEK GOLLE FİNALDE!
Beyaz Grup'ta oynanan yarı final maçında Manisa FK ile Sancaktepe FK Titanic Mardan Stadyumu'nda karşılaştı. Manisa FK, Nizamettin'in 66. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılıp final biletini kaptı. 19. dakikada penaltı kazanan Sancaktepe'de vuruşu kullanan Hamza Ok, kaleci Ömer'i aşamadı.

GOL l Manisa FK 1-0 Sancaktepe FK

DEV FİNAL 28 TEMMUZ'DA!

TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Tuzlaspor ile Manisa FK arasındaki 2. Lig play-off finali Salı günü 21.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 01:15
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