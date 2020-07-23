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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Metehan 'de

Metehan LASK Linz'de

2. Lig'e düşen 'da , 'ya gitti.

2. Lig'e düşen 'da , 'ya gitti. Sezon başında ile Avrupa Ligi'nde karşılaşacak , 17 yaşındaki futbolcuyu transfer etti. Bu sezon 15 maça çıkan genç santrfor 1 gol, 1 asistle oynamıştı.
  1. 23.7.2020
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