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21 Temmuz 2020, Salı
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yarı finalde

Sancaktepe yarı finalde

52 puanla 4'üncü sırada bitiren FK, 55 puanla 3'üncü sırada olan 'u 3-1 yenerek yarı final biletini kaptı.

Beyaz Grubu 52 puanla 4'üncü sırada bitiren FK, 55 puanla 3'üncü sırada olan 'u 3-1 yenerek yarı final biletini kaptı. İlk yarısı golsüz biten maçta ekibinin gollerini; Can Erdem, Alaattin Hamza ve Ahmet Sivri kaydetti. Hekimoğlu'nun şeref sayısı ise Caner Aktaş'tan geldi.
  1. 21.7.2020
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