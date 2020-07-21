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21 Temmuz 2020, Salı
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affetmedi

Manisa affetmedi

2. Lig 'ta şampiyon 'un ardından ligi ikinci sırada bitiren Futbol Kulübü, play-off karşılaştığı İnegölspor'u rahat geçerek adını yarı finale yazdırdı.

2. Lig 'ta şampiyon 'un ardından ligi ikinci sırada bitiren Futbol Kulübü, play-off karşılaştığı İnegölspor'u rahat geçerek adını yarı finale yazdırdı: 3-0. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Umut ile öne geçen Ege temsilcisi, 4 dakika sonra Erhan'ın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 72'de Sertaç ile bir gol daha bulan Manisa, cuma akşamı 22.00'de Sancaktepe ile final için mücadele edecek.
  1. 21.7.2020
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