TFF 2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN
TFF 2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin spor kanalı A Spor, TFF 2. Lig'de çeyrek final maçlarını bugün dönüşümlü olarak yayınlıyor. Karşılaşmaların canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İkinci Lig ve Üçüncü Lig Play-Off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanıyor… Bugün İkinci Lig play-off çeyrek finali heyecanı başladı. Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…
İŞTE MÜCADELELER VE İLK 11'LER...
HEKİMOĞLU TRABZONSPOR: Batuhan, Miraç, Samet, Hakan, Doğan, Talha, Onur, Bahadır, Taha, Volkan, Abdulkadir.
SANCAKTEPE: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil İbrahim, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan.
MANİSASPOR: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan.
İNEGÖLSPOR: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal
DİĞER ÇEYREK FİNAL MAÇLARI VE SAATLERİ...
Ankara DSİ - Sakaryaspor - 22:00
Kastamonuspor - Tuzlaspor - 22:00
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 20:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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