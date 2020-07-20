TFF 2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN

İkinci Lig ve Üçüncü Lig Play-Off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanıyor… Bugün İkinci Lig play-off çeyrek finali heyecanı başladı. Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…



İŞTE MÜCADELELER VE İLK 11'LER...

HEKİMOĞLU TRABZONSPOR: Batuhan, Miraç, Samet, Hakan, Doğan, Talha, Onur, Bahadır, Taha, Volkan, Abdulkadir.

SANCAKTEPE: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil İbrahim, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan.



MANİSASPOR: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan.

İNEGÖLSPOR: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal



DİĞER ÇEYREK FİNAL MAÇLARI VE SAATLERİ...



Ankara DSİ - Sakaryaspor - 22:00

Kastamonuspor - Tuzlaspor - 22:00