TFF 2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN

TFF 2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN

2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 'nin spor kanalı A Spor, TFF 2. Lig'de maçlarını bugün dönüşümlü olarak yayınlıyor. Karşılaşmaların canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ve Üçüncü Lig Play-Off heyecanı 'nin spor kanalı A Spor'da yaşanıyor… Bugün İkinci Lig play-off çeyrek finali heyecanı başladı. Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor. 'nın ev sahipliği yaptığı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…

İŞTE MÜCADELELER VE İLK 11'LER...

ANKARA DEMİRSPOR: Emre, Kamil, Ahmet, Taner Koç, Burak, Çağrı, Hasan, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, , Tahir
SAKARYASPOR: Oğuz, Canberk, Alper, Hamza, Yasin Arslan, Serkan, Onur Eriş, Azad Filiz, Sinan, Berk İsmail Ünsal


KASTAMONUSPOR: İsmail, Hakan, Recep, Faruk, Özgür Yılmaz, Özgür İleri, Doğanay, Metincan, Ömer, Alican, İlyas
TUZLASPOR: Bayram, Yasin, Doğan Can, Bülent, Sadık, Gökcan, Muhammed, Kemal, Batuhan, Samet, Burak

ASpor CANLI YAYIN

  1. 20.07.2020
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