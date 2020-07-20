TFF 2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN

İkinci Lig ve Üçüncü Lig Play-Off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanıyor… Bugün İkinci Lig play-off çeyrek finali heyecanı başladı. Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…



İŞTE MÜCADELELER VE İLK 11'LER...



ANKARA DEMİRSPOR: Emre, Kamil, Ahmet, Taner Koç, Burak, Çağrı, Hasan, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir

SAKARYASPOR: Oğuz, Canberk, Alper, Hamza, Yasin Arslan, Serkan, Onur Eriş, Azad Filiz, Sinan, Berk İsmail Ünsal



KASTAMONUSPOR: İsmail, Hakan, Recep, Faruk, Özgür Yılmaz, Özgür İleri, Doğanay, Metincan, Ömer, Alican, İlyas

TUZLASPOR: Bayram, Yasin, Doğan Can, Bülent, Sadık, Gökcan, Muhammed, Kemal, Batuhan, Samet, Burak