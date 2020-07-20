TFF 2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN
TFF 2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin spor kanalı A Spor, TFF 2. Lig'de çeyrek final maçlarını bugün dönüşümlü olarak yayınlıyor. Karşılaşmaların canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İkinci Lig ve Üçüncü Lig Play-Off heyecanı Türkiye'nin spor kanalı A Spor'da yaşanıyor… Bugün İkinci Lig play-off çeyrek finali heyecanı başladı. Kazananların yarı finale yükseleceği maçlar A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…
İŞTE MÜCADELELER VE İLK 11'LER...
ANKARA DEMİRSPOR: Emre, Kamil, Ahmet, Taner Koç, Burak, Çağrı, Hasan, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir
SAKARYASPOR: Oğuz, Canberk, Alper, Hamza, Yasin Arslan, Serkan, Onur Eriş, Azad Filiz, Sinan, Berk İsmail Ünsal
KASTAMONUSPOR: İsmail, Hakan, Recep, Faruk, Özgür Yılmaz, Özgür İleri, Doğanay, Metincan, Ömer, Alican, İlyas
TUZLASPOR: Bayram, Yasin, Doğan Can, Bülent, Sadık, Gökcan, Muhammed, Kemal, Batuhan, Samet, Burak
- 20.07.2020
- Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'de!
- Oxford Üniversitesi'nden corona virüsü açıklaması! Potansiyel aşı güvenli mi?
- Son dakika: Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollarını ayırdı!
- Leganes'te Javier Aguirre dönemi sona erdi!
- Sevilla Suso'nun bonservisini aldı! 5 yıllık imza
- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer düellosu! Süper Lig'in yıldızı...
- Fenerbahçe'de moraller bozuk! İşte idmandan kareler
- Galatasaray'ın gözdesi konuştu! "Transfer olmak istiyorum"
- Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi
- Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.