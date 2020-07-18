Play-off heyecanı A Spor'da!
2. Lig ve 3. Lig’deki play-off maçları A Spor ekranlarında olacak. Milyonlarca izleyici temmuz ayında futbola doyacak.
Futbolseverlere müjde! A Spor, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yapılacak play-off maçlarını yayınlayacak. Türkiye'yi ekranlara kilitleyecek maçlar nefes kesecek. 20 Temmuz'da Antalya'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Manisa FK-İnegöl, Hekimoğlu-Sancaktepe, Ankara Demir-Sakarya ve Kastamonu- Tuzla maçları dönüşümlü olarak A Spor ekranlarında olacak. 3. Lig'de 21 Temmuz'da Erzincan-Hopa, Aksaray- Buca, 22 Temmuz'da Derince- Karşıyaka, Turgutlu-Erok, 23 Temmuz'da Soma-Muğla ve Pazarspor- Nevşehir maçları oynanacak.
TEK MAÇLI ELEME SİSTEMİ OLACAK
TFF, 8 Temmuz'da yaptığı toplantıda koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligleri tescil ederken grup liderlerinin bir üst lige terfi ettiğini açıklamıştı. Ayrıca 2. ve 3. Lig'de 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da play-off maçları oynanacağı açıklanmıştı. A Spor'un naklen yayınlayacağı play-off maçları tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak. Maçlar sonucunda, 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek.
- 18.7.2020
- Fenerbahçe'nin görüştüğü isimleri açıklıyoruz... 5 mevkiye 28 aday!
- İngilizler duyurdu! Cocu Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
- Barcelona'dan Fenerbahçe'ye yazılı Moussa Wague yanıtı!
- Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor
- Fenerbahçe'de büyük pişmanlık yarattılar! Başarısızlığın nedeni...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Play-off heyecanı A Spor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.