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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 2. Lig Play-off heyecanı A Spor'da!

Play-off heyecanı A 'da!

Play-off heyecanı A Spor'da!

2. ve 3. Lig’deki play-off maçları A ekranlarında olacak. Milyonlarca izleyici temmuz ayında futbola doyacak.

Futbolseverlere müjde! A , 2. ve TFF 3. Lig'de yapılacak play-off maçlarını yayınlayacak. 'yi ekranlara kilitleyecek maçlar nefes kesecek. 20 Temmuz'da 'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak FK-İnegöl, Hekimoğlu-Sancaktepe, Demir-Sakarya ve Kastamonu- Tuzla maçları dönüşümlü olarak A Spor ekranlarında olacak. 3. Lig'de 21 Temmuz'da Erzincan-Hopa, Aksaray- Buca, 22 Temmuz'da Derince- Karşıyaka, Turgutlu-Erok, 23 Temmuz'da Soma-Muğla ve Pazarspor- Nevşehir maçları oynanacak.

TEK MAÇLI ELEME SİSTEMİ OLACAK
TFF, 8 Temmuz'da yaptığı toplantıda koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligleri tescil ederken grup liderlerinin bir üst lige terfi ettiğini açıklamıştı. Ayrıca 2. ve 3. Lig'de 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da play-off maçları oynanacağı açıklanmıştı. A Spor'un naklen yayınlayacağı play-off maçları tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak. Maçlar sonucunda, 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek.

  1. 18.7.2020
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