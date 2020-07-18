Play-off heyecanı A Spor'da!

Futbolseverlere müjde! A Spor, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yapılacak play-off maçlarını yayınlayacak. Türkiye'yi ekranlara kilitleyecek maçlar nefes kesecek. 20 Temmuz'da Antalya'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Manisa FK-İnegöl, Hekimoğlu-Sancaktepe, Ankara Demir-Sakarya ve Kastamonu- Tuzla maçları dönüşümlü olarak A Spor ekranlarında olacak. 3. Lig'de 21 Temmuz'da Erzincan-Hopa, Aksaray- Buca, 22 Temmuz'da Derince- Karşıyaka, Turgutlu-Erok, 23 Temmuz'da Soma-Muğla ve Pazarspor- Nevşehir maçları oynanacak.

TEK MAÇLI ELEME SİSTEMİ OLACAK

TFF, 8 Temmuz'da yaptığı toplantıda koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligleri tescil ederken grup liderlerinin bir üst lige terfi ettiğini açıklamıştı. Ayrıca 2. ve 3. Lig'de 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da play-off maçları oynanacağı açıklanmıştı. A Spor'un naklen yayınlayacağı play-off maçları tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak. Maçlar sonucunda, 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecek.