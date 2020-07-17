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17 Temmuz 2020, Cuma
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Demir katılıyor

Demir katılıyor

Daha önce ligden çekildiklerini bildiren 2. Lig ekibi , play-off maçlarına çıkma kararı aldığını duyurdu.

Daha önce ligden çekildiklerini bildiren 2. Lig ekibi , play-off maçlarına çıkma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada taraftarın kulübü ziyaret ederek coşkulu bir şekilde play-off'a katılma isteklerini ilettikleri ve maçlara çıkılacağı duyuruldu.
  1. 17.7.2020
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