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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Play-off programı

Play-off programı

2. ve TFF 3. liglerde 'da oynanacak play-off maçlarının programını açıkladı.

2. ve TFF 3. liglerde 'da oynanacak play-off maçlarının programını açıkladı. 20 Temmuz 21.00'de oynanacak 2. Lig çeyrek finalleri: (A) FK-İnegöl, (B) Hekimoğlu-Sancaktepe, (C) DS-Sakaryaspor (Ankara DS ligden çekilmişti), (D) Kastamonuspor-Tuzla. 24 Temmuz 21.00'deki yarı finaller: A ve B galipleri, C ve D galipleri. Final maçı ise 28 Temmuz'da. 3. Lig yarı finalleri (21.00): 1. / 21 Temmuz: 24Erzincan-Hopa, Aksaray- Buca, 2. GRUP / 22 Temmuz: Derince-Karşıyaka, Turgutlu- Erok, 3. GRUP / 23 Temmuz: Soma-Muğla, Pazar-Nevşehir.
  1. 15.7.2020
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