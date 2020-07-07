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07 Temmuz 2020, Salı
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TFF'den 2. ve 3. Ligler için değerlendirme toplantısı

TFF'den 2. ve 3. Ligler için değerlendirme toplantısı

(TFF), 2. ya da 3. ligler için bir değerlendirme toplantısı yapıldığını duyurdu.

ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Riva'daki toplantıya TFF Başkanı , TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can'ın yanı sıra 2. ve 3. Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

  1. 07.07.2020
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