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05 Temmuz 2020, Pazar
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4 isimle yollarını ayırdı

Samsun 4 isimle yollarını ayırdı

2. Lig ekiplerinden , 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.

2. Lig ekiplerinden , 4 futbolcu ile yollarını ayırdı. 'den kiralık gelen Atabey Çiçek ile sözleşmesi sona erdiği için yol ayrımına giren kırmızı-beyazlılar, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ve İbrahim ile de sözleşme yenilememe kararı aldı.
  1. 5.7.2020
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