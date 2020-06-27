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27 Haziran 2020, Cumartesi
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adil bir karar verdi

TFF adil bir karar verdi

2. Grup ekibi Sancaktepe'de Başkan , liglerin devam etmesinin doğru karar olduğunu söyledi.

2. Grup ekibi Sancaktepe'de Başkan , liglerin devam etmesinin doğru karar olduğunu söyledi. Kol, "Federasyon en adil kararı verdi. 9. sıradaki takımın bile play-off talebi oldu. Salgın göz önünde bulundurularak fırsatçılık yapılmaya çalışıldı" yorumunu yaptı.
  1. 27.6.2020
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