Tescile de hazırız devama da

2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibi Manisa FK'nın 10 puan farkla önünde lider konumda bulunan Samsunspor, TFF'nin kararını bekliyor. İlk aşamada temmuz ayının ortasında kalan 6 maçın oynanması planlanmıştı. Samsun'un hocası Ertuğrul Sağlam, "Ligler ya bu haliyle tescil edilsin ya da oynansın. Biz ikisine de hazırlıklıyız. Şampiyonluk istiyoruz" diye konuştu.