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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Tescile de hazırız devama da

Tescile de hazırız devama da

2. Lig 'ta en yakın rakibi FK'nın 10 puan farkla önünde lider konumda bulunan , 'nin kararını bekliyor.

2. Lig 'ta en yakın rakibi FK'nın 10 puan farkla önünde lider konumda bulunan , 'nin kararını bekliyor. İlk aşamada temmuz ayının ortasında kalan 6 maçın oynanması planlanmıştı. 'un hocası , "Ligler ya bu haliyle tescil edilsin ya da oynansın. Biz ikisine de hazırlıklıyız. Şampiyonluk istiyoruz" diye konuştu.

  1. 22.6.2020
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