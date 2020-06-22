Tescile de hazırız devama da
2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibi Manisa FK'nın 10 puan farkla önünde lider konumda bulunan Samsunspor, TFF'nin kararını bekliyor.
2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibi Manisa FK'nın 10 puan farkla önünde lider konumda bulunan Samsunspor, TFF'nin kararını bekliyor. İlk aşamada temmuz ayının ortasında kalan 6 maçın oynanması planlanmıştı. Samsun'un hocası Ertuğrul Sağlam, "Ligler ya bu haliyle tescil edilsin ya da oynansın. Biz ikisine de hazırlıklıyız. Şampiyonluk istiyoruz" diye konuştu.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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