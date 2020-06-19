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19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 2. Lig ''Alt ligler adına senaryomuz var''

''Alt ligler adına senaryomuz var''

''Alt ligler adına senaryomuz var''

Başkanvekili Ali Düşmez, 2. Lig ve 3. Lig'deki son durum hakkında toplantı yapacaklarını belirtti.

Düşmez, "Başlangıç tarihi için 17-18 Temmuz'u belirlemiştik. Şartlar önemli. Havalar ısınacak. Bazı illerimizde 40-45 dereceyi göreceğiz. Çeşitli senaryolarımız var. İnsan sağlığını ön planda tutarak futbolu 81 ilde yaşatmak ve nefes aldırmak istiyoruz" dedi.

  1. 19.6.2020
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