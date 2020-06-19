''Alt ligler adına senaryomuz var''

Düşmez, "Başlangıç tarihi için 17-18 Temmuz'u belirlemiştik. Şartlar önemli. Havalar ısınacak. Bazı illerimizde 40-45 dereceyi göreceğiz. Çeşitli senaryolarımız var. İnsan sağlığını ön planda tutarak futbolu 81 ilde yaşatmak ve nefes aldırmak istiyoruz" dedi.