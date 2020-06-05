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05 Haziran 2020, Cuma
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FK toplanıyor

Manisa FK toplanıyor

Futbol Kulübü, corona virüsü salgını yüzünden ara verdiği antrenmanlara yeniden başlayacak.

Futbol Kulübü, corona virüsü salgını yüzünden ara verdiği antrenmanlara yeniden başlayacak. 2. Lig'in başlangıcı 12 Haziran'dan 18 Temmuz'a alınınca dağılan yeşil-beyazlılar, bugün Halil Onultmak Tesisleri'nde bir araya gelecek ve virüs testinden geçecek. Sonuçların çıkmasıyla idmanların başlayacağı belirtildi.
  1. 5.6.2020
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