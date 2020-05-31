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31 Mayıs 2020, Pazar
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’da Onur sezonu kapattı

Çorum’da Onur sezonu kapattı

Çorumspor'da kaleci sezona kapattı. Pandemi nedeniyle antrenman eksikliği yaşayan başarılı kaleci, bel fıtığı rahatsızlığının tekrarlaması üzerine ameliyat olmaya karar verdi.

Çorumspor'da kaleci sezona kapattı. Pandemi nedeniyle antrenman eksikliği yaşayan başarılı kaleci, bel fıtığı rahatsızlığının tekrarlaması üzerine ameliyat olmaya karar verdi. Onur, 'da operasyon geçirecek.
  1. 31.5.2020
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