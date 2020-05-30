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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 2. Lig Ankara Demir’i Tahir sırtladı

Ankara Demir’i Tahir sırtladı

2. Lig 'ta zirve mücadelesi veren 'un bu başarısında 'nun katkısı büyük.

2. Lig 'ta zirve mücadelesi veren 'un bu başarısında 'nun katkısı büyük. 27 maçta 17 gol atan Tahir, 5 de asist yaptı. 11 karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan ve 2357 dakika süre alan 27 yaşındaki forvet, gollerin 7 tanesini deplasman maçlarında kaydederek katkıda bulundu.
  1. 30.5.2020
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