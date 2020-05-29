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29 Mayıs 2020, Cuma
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Bayburt’un yeni hocası

Bayburt’un yeni hocası Ali Nail

2. Lig 'ta mücadele eden 'da teknik direktörlüğe Durmuş getirildi.

2. Lig 'ta mücadele eden 'da teknik direktörlüğe Durmuş getirildi. Yıllarca 'un kaptanlığını yapan ve futbol hayatını 'de bırakan Ali Nail, Bayburtspor'un başarısı için çalışacak.
  1. 29.5.2020
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