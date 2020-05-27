Bayburt Özel İdare'nin yeni teknik direktörü Ali Nail Durmuş oldu - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Özel İdare'nin yeni teknik direktörü oldu

Bayburt Özel İdare'nin yeni teknik direktörü Ali Nail Durmuş oldu

Özel İdare, eski Fenerbahçeli ile teknik direktörlük konusunda anlaştı. Yapılan anlaşma sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.

Eski Fenerbahçeli , 2.Lig 'ta yer alan Özel İdarespor ile yeni sezon için anlaştı.

50 yaşındaki teknik adam, Bayburt ekibinin Başkanı Tamer Saka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, " Teknik Direktörlüğü görevine Ali Nail Durmuş getirilmiştir. Hocamıza görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 27.05.2020
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