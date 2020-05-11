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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Gökhan feshetti

Gökhan feshetti

2. Lig temsilcilerinden Bodrumspor'da , sözleşmesini TFF kanalıyla tek taraflı feshetti.

2. Lig temsilcilerinden Bodrumspor'da , sözleşmesini TFF kanalıyla tek taraflı feshetti. 2018 yazında Bandırmaspor'dan gelerek bu sezon ilk yarıda 16 lig, 2 kupa maçında forma giyen 29 yaşındaki sol bek, ikinci yarıda kadrodışı kalmıştı.
  1. 11.5.2020
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