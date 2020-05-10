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10 Mayıs 2020, Pazar
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FK’da corona virüsü şoku!

Sancaktepe FK’da corona virüsü şoku!

2. Lig takımı 'de teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından 3 kişinin corona virüsü taşıdığı tespit edildi.

2. Grup takımı 'de teknik heyetten 2, futbolculardan 4, kulüp çalışanlarından 3 kişinin corona virüsü taşıdığı tespit edildi. Başkan Fatih Gül konuyla ilgili, "Testi pozitif çıkanlar sağlıklılar. Hastaneyle temasa geçip tedaviye aldık. Sağlıklı olanları başka lojmanlara yerleştireceğiz. İdmanları durdurduk. Liglerin bu şekilde oynanması zor olacak, ertelenmesi gerekiyor" dedi
  1. 10.5.2020
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