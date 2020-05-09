Lig sona ersin

TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF'ye dilekçe yazarak 12 Haziran'da maçları oynamak istemediklerini iletti. Geçtiğimiz gün aralarında oylama yapan kulüplerin yüzde 91'i oynamama ve erteleme talep etti. Yüzde 5.2'si oynamak isterken; yüzde 3.8'i çekimser ve kararsız kaldı. Kulüpler, oynamama ve erteleme gerekçesi olarak ise tesislerin ve stadyumların virüs tedbirlerine uygun olmadığını gösterdi. TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, temmuzda oynayabileceklerini belirtti.

BELKİ TEMMUZ'DA OYNANIR

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, kanaatlerinin ligin hiç oynanmaması yönünde olduğunu ifade etti. TFF'ye dilekçe verdiklerini belirten Can, "Ligin bizim için temmuz ayında başlamasının daha doğru olduğunu söyledik. Oynanmaması Türk futbolu ve alt ligler için çok önemli. TFF tarafından açıklanan protokole uyamayacağımızı ilettik. Bizim kanaatimiz hiç oynamama yönünde. Ligleri en az maçla bitirelim. Oynanacaksa da en az seviyeye indirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.