İlk hedefimiz Süper Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibi Manisa'nın 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, iddialı konuştu. Yıldırım, "Artık 'Durmak yok, yola devam' şimdi daha çok çalışacağız. İlk hedefimiz direkt Süper Lig'e çıkmak olacak" sözleriyle kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı.