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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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İlk hedefimiz

İlk hedefimiz Süper Lig

2. Grup'ta en yakın rakibi 'nın 10 puan önünde şampiyonluğa koşan 'da Başkan , iddialı konuştu.

2. Grup'ta en yakın rakibi 'nın 10 puan önünde şampiyonluğa koşan 'da Başkan , iddialı konuştu. Yıldırım, "Artık 'Durmak yok, yola devam' şimdi daha çok çalışacağız. İlk hedefimiz direkt 'e çıkmak olacak" sözleriyle kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı.

  1. 6.5.2020
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