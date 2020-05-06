İlk hedefimiz Süper Lig
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibi Manisa'nın 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, iddialı konuştu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibi Manisa'nın 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, iddialı konuştu. Yıldırım, "Artık 'Durmak yok, yola devam' şimdi daha çok çalışacağız. İlk hedefimiz direkt Süper Lig'e çıkmak olacak" sözleriyle kırmızı-beyazlı camiaya umut dağıttı.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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