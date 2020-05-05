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05 Mayıs 2020, Salı
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Şampiyon

Şampiyon Samsun

2. Lig 'ta en yakın rakibi FK'nın 10 puan önünde olan 'da taraftarlar üzerinden organize oldular.

2. Lig 'ta en yakın rakibi FK'nın 10 puan önünde olan 'da taraftarlar üzerinden organize oldular. Kırmızıbeyazlılar, koronavirüs sebebiyle liglerin başlamaması halinde iptal değil tescil gerektiğini savundular, Şampiyon etiketi başlattılar.
  1. 5.5.2020
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