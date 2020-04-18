Ergün hoca bir ağabey gibi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdmanyurdu'nun usta futbolcusu Nurullah Kaya, hocası Ergün Penbe'ye övgüler yağdırarak, "Ergün hocamla ikinci dönemimi yaşıyorum. Mersin'de de çalışmıştık. Bir hocadan çok abi gibi. Başarılı da bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum" dedi. Mersin İdman Yurdu'nun düştüğü duruma üzüldüğünü belirten Nurullah, "Keşke gerekli önlemler alınsaydı" açıklamasını yaptı.