Ergün hoca bir ağabey gibi
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdmanyurdu'nun usta futbolcusu Nurullah Kaya, hocası Ergün Penbe'ye övgüler yağdırdı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdmanyurdu'nun usta futbolcusu Nurullah Kaya, hocası Ergün Penbe'ye övgüler yağdırarak, "Ergün hocamla ikinci dönemimi yaşıyorum. Mersin'de de çalışmıştık. Bir hocadan çok abi gibi. Başarılı da bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum" dedi. Mersin İdman Yurdu'nun düştüğü duruma üzüldüğünü belirten Nurullah, "Keşke gerekli önlemler alınsaydı" açıklamasını yaptı.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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