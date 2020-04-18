Ergün hoca bir ağabey gibi - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Ergün hoca bir ağabey gibi

Ergün hoca bir ağabey gibi

Ergün hoca bir ağabey gibi

2. Lig ekibi 'nun usta futbolcusu Nurullah Kaya, hocası Ergün Penbe'ye övgüler yağdırdı.

2. Lig ekibi 'nun usta futbolcusu Nurullah Kaya, hocası Ergün Penbe'ye övgüler yağdırarak, "Ergün hocamla ikinci dönemimi yaşıyorum. Mersin'de de çalışmıştık. Bir hocadan çok abi gibi. Başarılı da bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum" dedi. 'nun düştüğü duruma üzüldüğünü belirten Nurullah, "Keşke gerekli önlemler alınsaydı" açıklamasını yaptı.

  1. 18.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ergün hoca bir ağabey gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA