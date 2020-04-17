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17 Nisan 2020, Cuma
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Kubilay’dan mesaj

Kubilay’dan mesaj

'un maestrosu , geleceğini kulübe emanet etmek istiyor.

'un maestrosu İlyas Kubilay Yavuz, geleceğini kulübe emanet etmek istiyor. 1 yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Burada gayet mutluyum. Planlar arasında yer alıyorsam seve seve sözleşme uzatmaya hazırım" dedi. 2 yıldır forması giyen İlyas, bu sezon 25 maçta 7 gol, 4 asiste oynadı.
  1. 17.4.2020
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