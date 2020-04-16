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16 Nisan 2020, Perşembe
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Akan: Şansımız devam ediyor

Akan: Şansımız devam ediyor

, play-off'u zorlayacak seviyeye geldiklerini belirterek, "Şansımız az da olsa matematiksel anlamda devam ediyor. Hedeften uzaklaşsak da elimizden geleni yapacağız" dedi.

, play-off'u zorlayacak seviyeye geldiklerini belirterek, "Şansımız az da olsa matematiksel anlamda devam ediyor. Hedeften uzaklaşsak da elimizden geleni yapacağız. Kaliteli bir yönetimimiz ve muhteşem bir taraftarımız var. Ekibimle çok mutluyuz. şehri üst ligleri hak ediyor. İnşallah olur" ifadelerini kullandı.
  1. 16.4.2020
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