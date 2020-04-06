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06 Nisan 2020, Pazartesi
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’dan 500 aileye gıda desteği

Kastamonuspor’dan 500 aileye gıda desteği

2. Lig ekiplerinden , Kovid-19 salgını nedeniyle 500 aileye gıda yardımında bulunacak.

2. Lig ekiplerinden , Kovid-19 salgını nedeniyle 500 aileye gıda yardımında bulunacak. Takım kaptanı Faruk Öcal tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya futbolcularla birlikte destek veren başkan Enes Ege Aygün, bu zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını vurgulayarak, "Gelen yardımları 'ya dağıtacağız. Kastamonu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
  1. 6.4.2020
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