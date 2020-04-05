Menemen’in gözdesi Rıdvan Koçak

8 maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, savunmanın sağındaki eksikliği giderdi. Yeniden sarı-lacivertli ekipte oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Rıdvan, "Ligi iple çekiyoruz. Herkes sağlığına dikkat etsin. Salgından kurtulacağız ve futbol yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu.