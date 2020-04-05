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05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler TFF 2. Lig Menemen’in gözdesi Rıdvan Koçak

Menemen’in gözdesi

Menemen’in gözdesi Rıdvan Koçak

Menemen'de devre arasında Bandırma'dan yuvaya dönen , Cenk Laleci'nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

8 maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncu, savunmanın sağındaki eksikliği giderdi. Yeniden sarı-lacivertli ekipte oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Rıdvan, "Ligi iple çekiyoruz. Herkes sağlığına dikkat etsin. Salgından kurtulacağız ve futbol yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu.

  1. 5.4.2020
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