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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Samsun’dan modern tesis

Samsun’dan modern tesis

Tesisleşme yolunda önemli adımlar atan 'un, yaklaşık 15 sahadan oluşacak yeni evindeki deniz doldurma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Tesisleşme yolunda önemli adımlar atan 'un, yaklaşık 15 sahadan oluşacak yeni evindeki deniz doldurma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, maliyeti 200 milyon TL'yi bulacak tesisle ilgili çalışmaları yakından takip ettiği bildirildi.
  1. 4.4.2020
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