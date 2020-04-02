Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan: Önce sağlık, sonra lig
Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlangıç tarihi belirsizliğini korurken TFF 2’nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, sezonun kaldığı yerden devam etmesi, bu şekilde tescil edilmesi veya oynanmamış sayılması ihtimalleriyle ilgili konuştu.
Önceliğin her zaman insan sağlığı olduğunu belirten Cihat Arslan, "Salgın tehlikesi geçtiğinde liglerin oynanarak tescil edilmesinden yanayım. Öncelikle ülke ve dünya olarak bu salgını atlatıp ardından liglere başlamalıyız. Ancak tarihlerin planlaması futbol ailesinden görüş alarak ortak akılla yapılmalı. İşin hukuki boyutu gözetilmeli. Bu sezon bitiminde takımların bulunduğu lige göre transfer yapabilmek için zamanları olmalı" dedi.
- 02.04.2020
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Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan: Önce sağlık, sonra lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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