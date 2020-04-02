Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan: Önce sağlık, sonra lig - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler TFF 2. Lig Cihat Arslan: Önce sağlık, sonra lig

FK : Önce sağlık, sonra lig

Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan: Önce sağlık, sonra lig

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlangıç tarihi belirsizliğini korurken 2’nci Lig temsilcisi Futbol Kulübü'nün , sezonun kaldığı yerden devam etmesi, bu şekilde tescil edilmesi veya oynanmamış sayılması ihtimalleriyle ilgili konuştu.

Önceliğin her zaman insan sağlığı olduğunu belirten , "Salgın tehlikesi geçtiğinde liglerin oynanarak tescil edilmesinden yanayım. Öncelikle ülke ve dünya olarak bu salgını atlatıp ardından liglere başlamalıyız. Ancak tarihlerin planlaması futbol ailesinden görüş alarak ortak akılla yapılmalı. İşin hukuki boyutu gözetilmeli. Bu sezon bitiminde takımların bulunduğu lige göre transfer yapabilmek için zamanları olmalı" dedi.

  1. 02.04.2020
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