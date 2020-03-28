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28 Mart 2020, Cumartesi
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Yeni tesis geliyor

Yeni tesis geliyor

başkanı , "Kalıcı gelirler elde etmek için çabalıyoruz. Bu yıl şampiyonluğu yakalarsak eski ve miadı dolmuş olan tesislerimizi yıkacağız. Hep birlikte yeni ve modern bir tesis yapacağız" dedi.

başkanı , "Kalıcı gelirler elde etmek için çabalıyoruz. Bu yıl şampiyonluğu yakalarsak eski ve miadı dolmuş olan tesislerimizi yıkacağız. Hep birlikte yeni ve modern bir tesis yapacağız" dedi.

  1. 28.3.2020
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