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23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 2. Lig Daşgün: Önce insan sağlığı

Daşgün: Önce insan sağlığı

Daşgün: Önce insan sağlığı

2. Lig ekibi Bodrumspor'un , liglerin ertelenmesinin insan sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

2. Lig ekibi Bodrumspor'un , liglerin ertelenmesinin insan sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi. 'Önce insan sağlığı gelir' diyen Daşgün, "Tedbirlerimizi aldık. Bu ara sonrası Türk futbolu sağlıklı bir şekilde yapılanmasına devam edecektir, yeniden ayağa kalkacaktır" ifadelerini kullandı.
  1. 23.3.2020
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