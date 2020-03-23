Alper Avcı: TFF'den gelecek açıklamayı bekliyoruz - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 2. Lig Alper Avcı: TFF'den gelecek açıklamayı bekliyoruz

Alper Avcı: 'den gelecek açıklamayı bekliyoruz

Alper Avcı: TFF'den gelecek açıklamayı bekliyoruz

FK , dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili olarak sporculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, 'ndan gelecek olan açıklamayı beklediklerini söyledi.

2. Lig 55 puanla 3. sırada yer alan FK'da açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyon'un Ligleri tehir etme kararının ardından sporculara izin verdiklerini belirten Avcı, " Federasyon'un açıklayacağı yeni maç takvimine göre tesislerimizde tekrar toplanıp, hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligin devam ettiği süreç içerisinde korona virüs ile ilgili sporcularımıza doktorumuz tarafından korona virüsten korunmaya yönelik eğitimler vermiştik. İzin dönemleri içerisinde de teknik ekip olarak beslenme, dinlenme ve virüsten korunma ile ilgili olarak takiplerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında yine hazırlamış olduğumuz antrenman programlarıyla sporcularımızın fiziksel performanslarını korumalarına dönük çalışmalarını, antrenörlerimizle birlikte takip ediyoruz. Yaşadığımız bu süreci mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek atlatmak istiyoruz. Önlem amaçlı olarak sporcularımıza tesislerde toplamadan önce gerekli testleri yaptırıp çalışmalarınıza öyle start vereceğiz" dedi.

  1. 23.03.2020
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