Alper Avcı: TFF'den gelecek açıklamayı bekliyoruz
Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili olarak sporculara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek olan açıklamayı beklediklerini söyledi.
TFF 2. Lig Beyaz Grupta 55 puanla 3. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon FK'da Teknik Direktörü Alper Avcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyon'un Ligleri tehir etme kararının ardından sporculara izin verdiklerini belirten Avcı, " Federasyon'un açıklayacağı yeni maç takvimine göre tesislerimizde tekrar toplanıp, hazırlıklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligin devam ettiği süreç içerisinde korona virüs ile ilgili sporcularımıza doktorumuz tarafından korona virüsten korunmaya yönelik eğitimler vermiştik. İzin dönemleri içerisinde de teknik ekip olarak beslenme, dinlenme ve virüsten korunma ile ilgili olarak takiplerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında yine hazırlamış olduğumuz antrenman programlarıyla sporcularımızın fiziksel performanslarını korumalarına dönük çalışmalarını, antrenörlerimizle birlikte takip ediyoruz. Yaşadığımız bu süreci mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek atlatmak istiyoruz. Önlem amaçlı olarak sporcularımıza tesislerde toplamadan önce gerekli testleri yaptırıp çalışmalarınıza öyle start vereceğiz" dedi.
- 23.03.2020
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