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21 Mart 2020, Cumartesi
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Manisa boş durmayacak

Manisa boş durmayacak

'ta Play-Off'u garantileyen Manisa FK, erteleme nedeniyle 1 hafta izin yapacak. , "İnsan sağlığından değerli hiçbir şey yok. Dilerim virüs kabusundan kısa sürede kurtuluruz" dedi.

'ta Play-Off'u garantileyen Manisa FK, erteleme nedeniyle 1 hafta izin yapacak. , "İnsan sağlığından değerli hiçbir şey yok. Dilerim virüs kabusundan kısa sürede kurtuluruz. Futbolcularımıza izinde evden çıkmadan yapacakları antrenmanlar veriyoruz. Hedefi olan bir takımız. Bu yüzden 1 ay boyunca antrenman yapmadan duramayız" sözlerini sarf etti.
  1. 21.3.2020
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