Vanspor FK erteleme maçında galip geldi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, erteleme maçında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan ve inşaat halindeki binalardan izledi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasında 15 Şubat'ta Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanması planlanan 23'üncü hafta maçı, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen müsabaka bugün saat 14.30'da oynandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında futbol müsabakalarında uygulanan seyirci yasağı üzerine Vansporlu bazı taraftarlar stadyuma giremeyince, karşılaşmayı stadyumun arka tarafında bulunan inşaat halindeki binaların üst katlarından ve kendi evlerinin balkonlarından izledi.
Ev sahibi ekibin gollerini Oktay Aydin ile Samet Cantürk kaydederken, Ergene Velimeşespor'un tek golü ise Kadir Yurttadur'dan geldi. Vanspor, bu sonuçla 44 puanla 7'inci sırada play-off umutlarını sürdürürken, Ergene Velimeşespor da 10'uncu sıradaki yerini korudu.
- 18.03.2020
- Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
- Koronavirüs zirvesi sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan tedbirleri açıklıyor | CANLI
- Transferi duyurdular! 'Barcelona Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor!'
- Zlatan Ibrahimovic'ten koronavirüs açıklaması!
- FLAŞ... TFF yetkilileri toplandı! Gündem ligin ertelenmesi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vanspor FK erteleme maçında galip geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.