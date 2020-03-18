Vanspor FK erteleme maçında galip geldi - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 2. Lig Vanspor FK erteleme maçında galip geldi

Vanspor FK erteleme maçında galip geldi

Vanspor FK erteleme maçında galip geldi

2'nci Lig 'ta mücadele eden Vanspor FK, erteleme maçında 'u 2-1 mağlup etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan ve inşaat halindeki binalardan izledi.

2'nci Lig 'ta Vanspor FK ile arasında 15 Şubat'ta Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanması planlanan 23'üncü hafta maçı, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen müsabaka bugün saat 14.30'da oynandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında futbol müsabakalarında uygulanan seyirci yasağı üzerine Vansporlu bazı taraftarlar stadyuma giremeyince, karşılaşmayı stadyumun arka tarafında bulunan inşaat halindeki binaların üst katlarından ve kendi evlerinin balkonlarından izledi.

Ev sahibi ekibin gollerini Oktay Aydin ile kaydederken, Ergene Velimeşespor'un tek golü ise Kadir Yurttadur'dan geldi. Vanspor, bu sonuçla 44 puanla 7'inci sırada play-off umutlarını sürdürürken, Ergene Velimeşespor da 10'uncu sıradaki yerini korudu.

  1. 18.03.2020
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