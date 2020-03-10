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10 Mart 2020, Salı
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büyük düşünüyor

Samsun büyük düşünüyor

’ta takipçisi FK’nin 10 puan önünde 1. Lig’e koşan Yılport ’un hedefleri büyük.

'ta takipçisi FK'nin 10 puan önünde 1. Lig'e koşan Yılport 'un hedefleri büyük. Başkan Yüksel Yıldırım, "Yurt dışında , gibi büyük kulüpler nasıl oynuyorsa; kombineleri satılmış bilet bulamıyorsun sırada bekliyorsun, biz de inşallah Samsun'u böyle en az 20 bin kombinenin olduğu, locaların dolduğu, sponsorların birbirleriyle yarıştığı bir takım yaratacağız" iddiasında bulundu.
  1. 10.3.2020
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