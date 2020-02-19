Samsunspor 3-0 Amed Sportif | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 2. Lig Samsunspor'dan 3 gollü galibiyet

3-0 | MAÇ SONUCU

Samsunspor 3-0 Amed Sportif | MAÇ SONUCU

'un 24. hafta karşılaşmasında , evinde ağırladığı 'i , ve 'nin golüyle 3-0 mağlup etti.

'un 24. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında ev sahibi ekip 'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 44'te sahneye çıkan farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarının 63. dakikasında Samsunspor, 'yle durumu 3-0'a getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve beyaz-kırmızılı ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorun ardından Samsunspor 61 puanla liderliğini sürdürürken, Amed Sportif 27 puanla 14. sırada kaldı.

  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 17:33
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