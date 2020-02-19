Samsunspor 3-0 Amed Sportif | MAÇ SONUCU
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. hafta karşılaşmasında Samsunspor, evinde ağırladığı Amed Sportif'i Burak Çalık, Gökhan Alsan ve Ahmethan Köse'nin golüyle 3-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında Samsunspor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında ev sahibi ekip Burak Çalık'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 44'te sahneye çıkan Gökhan Alsan farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci yarının 63. dakikasında Samsunspor, Ahmethan Köse'yle durumu 3-0'a getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve beyaz-kırmızılı ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu skorun ardından Samsunspor 61 puanla liderliğini sürdürürken, Amed Sportif 27 puanla 14. sırada kaldı.
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 17:33
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