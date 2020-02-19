Ertuğrul Sağlam: Motivasyonumuzda gevşeme olmayacak
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. hafta Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.
Lider Samsunspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetleri 3-0 yenerek, 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrasında basın toplantısına katılan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Recep Bayık, mücadeleyi değerlendirdi.
ERTUĞRUL SAĞLAM: ŞAMPİYONLUK GARANTİ OLANA KADAR MOTİVASYONUMUZDA GEVŞEME OLMAYACAK
Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Rakibimiz puan kaybetmeye, biz de maç kazanmaya devam ediyoruz. Bu alınan sonuçlar ve gelinen nokta bizi kesinlikle rehavete düşürmeyecek. Şampiyonluk matematiksel olarak garanti oluncaya kadar konsantrasyonumuzda, motivasyonumuzda en ufak bir gevşeme olmayacak. Bu zorlu yolculukta bir engeli daha geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günü çok zorlu bir deplasman maçı daha oynayacağız. Bugünden itibaren o maçı düşünüyoruz. Güzel bir istikrar yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İnşallah hafta sonu Kırklareli maçını da kayıpsız geçmek istiyoruz. Biz öncelikle kendi işimize bakıyoruz. Zaten öndeyiz ve avantajlı olan biziz. Kazandığımız süre içerisinde onların (Manisa FK) ne yapacağı bizi çok ilgilendirmiyor. Onlar puan kaybettiği sürece sadece şampiyonluğun süresini erkene alabiliriz. Tüm motivasyonumuz Kırklareli maçı üzerine olacak. Ondan sonraki maçlara bu maçtan sonra bakacağız" şeklinde konuştu.
RECEP BAYIK: MAĞLUP OLDUK AMA İYİ MÜCADELE ETTİK
İyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini vurgulayan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Recep Bayık, "Mağlup olmamıza rağmen, iyi mücadele ettik. İkinci bölgede iyi savunma yapıp, Samsunspor'u defansının arkasına geçiş yapmayı planladık. Bunu da maçın başında kaleciyle karşı karşıya kaldığımız bir pozisyonda başardık. Oyuna da iyi başlamıştık. Geri kalan bölümlerde de direkt hücumlar yapıp, Samsunspor'u geriye fazla koşturmayı planlamıştık. İlerideki baskıları daha iyi yapabilseydik, başka pozisyonlar da yaşayabilirdik. Bugün ceza sahasına girişimiz kötü oldu. Diğer maçlarda ceza sahasına giriş sayılarımız oldukça fazlaydı. Samsunspor arka tarafı çok iyi kapattı. Samsunspor'u kutluyorum. Artık önümüzdeki maça bakacağız" diye konuştu.
- 19.02.2020
- Güncelleme: 19.02.2020 17:34
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Ertuğrul Sağlam: Motivasyonumuzda gevşeme olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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