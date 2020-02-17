Serkan Afacan: Hacettepespor'u ne yapıp edip yeneceğiz - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Serkan Afacan: 'u ne yapıp edip yeneceğiz

Serkan Afacan: Hacettepespor'u ne yapıp edip yeneceğiz

Afacan 23. hafta mücadelesinde deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları FK maçı ve çarşamba günü deplasmanda oynayacakları maçlarına değindi.

Kömürpor , FK karşısında 2-0 geriye düştüklerini ancak müthiş bir geri dönüş yakaladıklarını söyleyerek, kazanacakları maçta puan kaybettiklerini söyledi. Afacan ayrıca, çarşamba günü deplasmanda oynayacakları maçını ne yapıp edip kazanacaklarını vurguladı.

"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

Afacan, galibiyeti kaçırdıklarını söyleyerek, "Çorum maçı bu sezonun en kötü maçlarından birtanesiydi. 2-0 mağlubiyetle soyunma odasına girip ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaşadık. Hatta Serhat'ın son dakikada direkten dönen bir topu var. 3-2 galip de gelebilirdik ama 2-2 berabere bitti. İnanın bir teknik adam buna sevinmeli fakat geri dönerken ben çok üzgündüm. Mutlak galibiyet için gitmiştik. Galip gelebileceğimiz bir maçtı. Fakat 2-2 ile şehrimize döndük. Hacettepespor'u ne yapıp edip yeneceğiz. Çarşamba günü Hacettepespor maçımız var. Genç ve koşan bir takım. Oradan galibiyetle şehrimize döneceğiz. Bir de bizleri Çorum'da destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.


"HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, her maçın kendileri için final olduğunu da belirterek, "Play-Off'tan tabii ki vazgeçmiş değiliz. Artık maç maç düşünmemiz lazım. Çünkü farklı skorlar alınmaya başlandı. Düşme potasında olan takımlar var yukarıya tutunmaya çalışan takımlar var. Ama bizim için her maç final. Her maçı kazanmak istiyoruz. Hedefimizden uzaklaşmış değiliz" diye konuştu.

  1. 17.02.2020
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