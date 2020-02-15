Manisa BBSK 1-3 Samsunspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Manisa 1-3 | MAÇ SONUCU

Manisa BBSK 1-3 Samsunspor | MAÇ SONUCU

2. Lig 'ta zirve yakından ilgilendiren mücadelede lider , Manisa 'ya konuk oldu. Zorlu mücadelede ekibi mücadeleden 3-1 galip ayrılarak puan farkını 5'e çıkardı.

, 1. Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2. Ligi'nin 23. haftasına lider olarak giren ve en yakın takipçisi Manisa ile karşılaşan Samsunspor, rakibini deplasmanda devirdi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikadada Erhan Kara (KK), 64. dakikada ve 74. dakikada kaydetti. Manisa BBSK'nın golü ise 83. dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi.

Bu sonuçla, Samsunspor puanını 58'e çıkarırken Manisa BBSK ise 53 puanda kaldı.

23 haftalık süreçte sadece 9 gol yiyen,1 mağlubiyet alan ve son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Samsunspor, Türkiye 1. Ligi'ne emin adımlarla ilerliyor. Samsunspor'un golcü ismi Bahattin Köse de, bu maçta gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti.

  1. 15.02.2020
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