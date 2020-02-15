Manisa BBSK 1-3 Samsunspor | MAÇ SONUCU
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve yakından ilgilendiren mücadelede lider Samsunspor, Manisa BBSK'ya konuk oldu. Zorlu mücadelede Karadeniz ekibi mücadeleden 3-1 galip ayrılarak puan farkını 5'e çıkardı.
Samsunspor, 1. Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye 2. Ligi'nin 23. haftasına lider olarak giren ve en yakın takipçisi Manisa BBSK ile karşılaşan Samsunspor, rakibini deplasmanda devirdi. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikadada Erhan Kara (KK), 64. dakikada Burak Çalık ve 74. dakikada Bahattin Köse kaydetti. Manisa BBSK'nın golü ise 83. dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi.
Bu sonuçla, Samsunspor puanını 58'e çıkarırken Manisa BBSK ise 53 puanda kaldı.
23 haftalık süreçte sadece 9 gol yiyen,1 mağlubiyet alan ve son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Samsunspor, Türkiye 1. Ligi'ne emin adımlarla ilerliyor. Samsunspor'un golcü ismi Bahattin Köse de, bu maçta gol sayısını 18'e çıkardı ve gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti.
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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