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10 Şubat 2020, Pazartesi
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formunu artırdı

Özer Hurmacı formunu artırdı

maçında adına beraberliği getiren golü kaydeden , bunun yanında defansif katkısıyla da göz kamaştırdı.

1. Lig'in 21. haftasında dün, deplasmanda 'u 4-2 mağlup eden 'da , performansıyla göz doldurdu. Saha içinde adeta basmadık yer bırakmayan tecrübeli futbolcu, frikikten kaydettiği beraberlik golüyle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Gol pozisyonlarında da önemli katkısı bulunan Hurmacı, defansif görevlerini de oldukça iyi bir şekilde yerine getirdi.

18 kez ikili mücadeleye girerek bu alanda birinci sırada yer alan 33 yaşındaki oyuncu, bu 18 ikili mücadelenin 15'ini kazanarak zirvede yer aldı. Hurmacı, rakipten kazandığı 4 topla bu alanda da Abdullahi Shehu ve ile de zirveyi paylaştı.


  1. 10.02.2020
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