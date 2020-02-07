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07 Şubat 2020, Cuma
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'da yol haritası belirlenecek

Elazığspor'da yol haritası belirlenecek

2. Lig ’ta ligden çekilme talebi kabul gören ’un bundan sonraki yol haritası bu hafta ile Başkan ’ün yapacağı görüşmenin ardından belli olacak.

2. Lig 'ta Elazığ'da yaşanan deprem sonrası 'na çekilme talebi kabul gören 'un bundan sonra izleyeceği yol haritası belli olacak. Başkan ile 'in bir görüşme gerçekleştirerek 2020-2021 sezonunun planlamasını kurgulayacağı belirtildi. Takımdaki son sürece ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı sonrası bu sezonun kendileri için bittiğini belirten Öztürk, "Futbolcularımızın antrenmanlarını yapıp yapmayacağına teknik heyetimizle görüştükten sonra karar vereceğiz. Onlar da psikolojik olarak çok yıprandılar ama hayat bir şekilde devam ediyor. Gelecek sezonun planlamasını da yapmamız gerekiyor. Hocamızın belirleyeceği programa göre antrenman yapıp yapmayacağımız şekillenecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle futbolcuların sezonu boş geçirmemeleri adına başka takımlara kiralık gidebilmeleri için görüşeceklerini kaydeden Başkan Öztürk, "Gerek Elazığlı, gerek il dışındaki futbolcularımızın sözleşmeleri zaten devam ediyor. Özel bir maddeyle futbolcuların başka takımlarda kiralık oynayabilmeleri için görüşme gerçekleştireceğiz. İnşallah onlar da onay gelirse formlarını koruyabilirler ve yeni sezon için hazır hale gelirler" şeklinde konuştu.

  1. 07.02.2020
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