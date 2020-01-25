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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Ümit Kurt Manisa’da

2. Lig'de ile şampiyonluk yarışı veren Futbol Kulübü, ile yollarını ayıran ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2. Lig'de ile şampiyonluk yarışı veren Futbol Kulübü, ile yollarını ayıran ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki stoper bu sezon 'da 14 müsabakada forma giymişti. Ümit, "Şampiyonluk yolunda katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım" dedi.
  1. 25.1.2020
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