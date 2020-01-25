Hedefimiz şampiyonluk
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen Enes Ege Aygün, "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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