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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Hedefimiz şampiyonluk

Hedefimiz şampiyonluk

2. Lig 'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen , "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi.

2. Lig 'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen , "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi. , liginde 19 haftada topladığı 37 puan ile 3. sırada yer alıyor.
  1. 25.1.2020
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