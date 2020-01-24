Volkan Can: Bu rüyayı sürdüreceğız

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep FK ve son olarak Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak. Kulüp başkanı Volkan Can, "Bu başarı hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biz ufak bir futbol takımıyız ama inananlar ordusu arkamızda. Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Bu rüyadan uyanmak istemiyoruz" dedi.