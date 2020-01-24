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24 Ocak 2020, Cuma
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: Bu rüyayı sürdüreceğız

Volkan Can: Bu rüyayı sürdüreceğız

'nda ekipleri Ankaragücü, FK ve son olarak 'i eleyerek yükselen Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ekipleri Ankaragücü, FK ve son olarak 'i eleyerek yükselen Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak. Kulüp başkanı , "Bu başarı hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biz ufak bir futbol takımıyız ama inananlar ordusu arkamızda. Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Bu rüyadan uyanmak istemiyoruz" dedi.

  1. 24.1.2020
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