Volkan Can: Bu rüyayı sürdüreceğız
Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep FK ve son olarak Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekipleri Ankaragücü, Gaziantep FK ve son olarak Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak. Kulüp başkanı Volkan Can, "Bu başarı hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biz ufak bir futbol takımıyız ama inananlar ordusu arkamızda. Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Bu rüyadan uyanmak istemiyoruz" dedi.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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