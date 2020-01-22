Yılport Samsunspor Burak Çalık'ı transfer etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Burak Çalık ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen törende, son derece deneyimli bir oyuncuyu kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Burak'ın yarım kalan bir hikayeyi tamamlamaya geldiğini dile getiren Aztopal, "Çok tecrübeli, şampiyonluklar yaşamış, lider bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için son derece mutluyuz. Burak'ın burada yarım kalan bir hikayesi vardı. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.
Burak Çalık da Yılport Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah Samsunspor'un şampiyonluğunda yardım eden oyunculardan biri oluruz. Bir projeye ve hedefe geldik. İnşallah hep beraber bunu başarırız." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Burak, kendisini 1,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeye imza attı.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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