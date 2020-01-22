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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Yılport 'ı transfer etti

Yılport Samsunspor Burak Çalık'ı transfer etti

2. Lig ekiplerinden Yılport , Yukatel Denizlispor'dan ayrılan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen törende, son derece deneyimli bir oyuncuyu kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Burak'ın yarım kalan bir hikayeyi tamamlamaya geldiğini dile getiren Aztopal, "Çok tecrübeli, şampiyonluklar yaşamış, lider bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için son derece mutluyuz. Burak'ın burada yarım kalan bir hikayesi vardı. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

da Yılport 'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah Samsunspor'un şampiyonluğunda yardım eden oyunculardan biri oluruz. Bir projeye ve hedefe geldik. İnşallah hep beraber bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Burak, kendisini 1,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

  1. 22.01.2020
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