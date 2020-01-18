Oğuzhan Manisa’da
TFF 2. Lig ekibi Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon'un genç oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig ekibi Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon'un genç oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kanatlarda ve on numarada görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, ilk yarıda 14 maçta 2 gol attı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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