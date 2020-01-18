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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Oğuzhan Manisa’da

Oğuzhan Manisa’da

2. Lig ekibi Manisa FK, 'un genç oyuncusu 'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2. Lig ekibi Manisa FK, 'un genç oyuncusu 'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kanatlarda ve on numarada görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, ilk yarıda 14 maçta 2 gol attı.

  1. 18.1.2020
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