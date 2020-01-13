Tuzla’da Kılıç ayrıldı

2. Lig ekibi Tuzla, teknik direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlılar Adana'dan Veli Kızılkaya ve Adana Demir'den Hakan Bilgiç ile anlaştı. Yeni hedefin Ümraniye'den Muhammed Gönülaçar olduğu öğrenildi.